Товарооборот Татарстана и Приморья составил 730 млн рублей за год

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Товарооборот Татарстана и Приморского края составил 730 млн рублей за год, заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Товарооборот Татарстана и Приморья составил 730 млн рублей за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Регионы заключили соглашение, в рамках которого СК «АК Барс» будет строить для Приморья суда на СПГ. Есть интерес к сотрудничеству и у предприятий из ОЭЗ «Алабуга».

В настоящее время президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Приморье с рабочим визитом. Одна из целей поездки — участие в заседании совета директоров «Вертолёты России».

Кроме того, Минниханов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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