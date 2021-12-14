Захарова призвала ЕС прекратить попытки вмешательства во внутренние дела стран ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенных стран — участниц ООН и начать выстраивать взаимодействие.
Захарова призвала ЕС прекратить попытки вмешательства во внутренние дела стран ООН
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«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств — членов ООН», — цитирует её заявление пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова также порекомендовала ЕС начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения и отказаться от введения односторонних ограничительных мер.

Ранее в МИД России назвали нелегитимными новые санкции Евросоюза.

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