Захарова призвала ЕС прекратить попытки вмешательства во внутренние дела стран ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенных стран — участниц ООН и начать выстраивать взаимодействие.

«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств — членов ООН», — цитирует её заявление пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова также порекомендовала ЕС начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения и отказаться от введения односторонних ограничительных мер.

Ранее в МИД России назвали нелегитимными новые санкции Евросоюза.