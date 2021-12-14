В России представили рейтинг бальнеологических курортов по итогам года

В России представили рейтинг бальнеологических курортов по итогам 2021 года.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.

По оценке экспертов, наибольшей популярностью пользовался курорт Саки в Крыму.

Далее следуют Кисловодск (Ставропольский край) и Соль-Илецк (Оренбургская область).

Четвёртую позицию занял Горячий Ключ (Краснодарский край).

Также стало известно, что пять турпроектов Московской области получили награды всероссийской премии «Маршрут года», передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комитет по туризму.

В частности, Гран-при в номинации «Сувенир музея» достался платку «Головоломка» от Музея истории русского платка и шали из Павловского Посада.

Всего в финале принимали участие более 400 изделий из 45 регионов.

Ранее сообщалось, что туристические места Подмосковья презентуют в нескольких столичных торговых центрах во второй половине декабря и в январе.