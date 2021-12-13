Посетителям московских ТЦ расскажут о туристических местах Подмосковья

Туристические места Подмосковья презентуют в нескольких столичных торговых центрах во второй половине декабря и в январе.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что самые интересные места региона презентуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Гостям турцентров представят увлекательный стортеллинг об области. Листая яркие буклеты, можно будет выбрать место для отдыха зимой в Подмосковье», — сообщает Комитет по туризму региона.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.