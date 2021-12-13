Посетителям московских ТЦ расскажут о туристических местах Подмосковья

Короткая ссылка
Туристические места Подмосковья презентуют в нескольких столичных торговых центрах во второй половине декабря и в январе.
Посетителям московских ТЦ расскажут о туристических местах Подмосковья
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что самые интересные места региона презентуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Гостям турцентров представят увлекательный стортеллинг об области. Листая яркие буклеты, можно будет выбрать место для отдыха зимой в Подмосковье», — сообщает Комитет по туризму региона.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить