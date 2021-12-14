В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2022 год

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Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на 2022 год.
В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2022 год
  • AP

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В этом законе установлена величина прожиточного минимума на 2022 год, которая будет составлять 12 654 рубля. Мы приводим в соответствие с нормами федерального законодательства наше постановление», — сказала директор Департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 13 332 рубля.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о мерах социальной поддержки населения.

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