В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2022 год

Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на 2022 год.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В этом законе установлена величина прожиточного минимума на 2022 год, которая будет составлять 12 654 рубля. Мы приводим в соответствие с нормами федерального законодательства наше постановление», — сказала директор Департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 13 332 рубля.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о мерах социальной поддержки населения.