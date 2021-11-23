В Калининградской области рассказали о мерах социальной поддержки населения

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о мерах социальной поддержки населения.
В Калининградской области рассказали о мерах социальной поддержки населения
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Это мера социальной поддержки для граждан в период... между тем, как у нас заканчивается прошлый урожай и пока ещё не начинается сбор нового, это II квартал — апрель, май, начало июня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это специальная целевая выплата, средства нельзя обналичить, но можно потратить на определённые продукты, товары местных производителей.

«Мы в прошлом году первый раз внедрили эту меру, обкатали, в нашем регионе она пользовалась большой популярностью. Порядка 6 тыс. человек смогли воспользоваться ей. Сейчас мы хотим нарастить в объёмах и сделать в перспективе выплату постоянным механизмом», — отметил Алиханов.

Как пояснил губернатор, главной задачи стимулировать местный бизнес нет, но можно говорить о синергетическом эффекте.

Алиханов добавил, что в этом году власти хотят расширить программу, включить в неё пенсионеров и многодетные семьи.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.

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