В Москве срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом продлят до одного года

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что новые QR-коды о перенесённой коронавирусной инфекции будут оформляться сразу на 12 месяцев. Об этом он сообщил в своём блоге.

«В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие шесть месяцев», — написал столичный мэр.

Он уточнил, что в случае, если срок действия шестимесячного QR-кода закончился, но с момента выздоровления прошло менее года, гражданам автоматически оформят новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.