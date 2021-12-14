В Москве срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом продлят до одного года

Короткая ссылка
Московский мэр Сергей Собянин заявил, что новые QR-коды о перенесённой коронавирусной инфекции будут оформляться сразу на 12 месяцев. Об этом он сообщил в своём блоге.
В Москве срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом продлят до одного года
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие шесть месяцев», — написал столичный мэр.

Он уточнил, что в случае, если срок действия шестимесячного QR-кода закончился, но с момента выздоровления прошло менее года, гражданам автоматически оформят новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить