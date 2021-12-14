Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения «омикрона»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса.

Об этом она рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников. И безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы не произошло дальнейшее проникновение этого штамма к нам», — заявила Голикова.

Также Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.