Голикова отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера с членами правительства отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса.

«В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм «омикрон». Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которое сегодня находится на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности», — сказала она.

В этой связи Голикова заявила о необходимости продолжения ограничительных мероприятий.

Ранее ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».