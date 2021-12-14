Голикова отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса

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Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера с членами правительства отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса.
Голикова отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса
  • Reuters

«В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм «омикрон». Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которое сегодня находится на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности», — сказала она.

В этой связи Голикова заявила о необходимости продолжения ограничительных мероприятий.

Ранее ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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