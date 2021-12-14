Собянин заявил о выполнении предприятиями в Москве требований о вакцинации 80% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об успешном выполнении задачи по обязательной вакцинации не менее 80% работников ряда отраслей экономики.

«Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей», — написал Собянин в своём блоге.

Он также выразил признательность руководителям и сотрудникам этих организаций.

Ранее мэр Москвы заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 млн москвичей.