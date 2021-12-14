В Приамурье смягчили ограничения из-за COVID-19

Правительство Приамурья приняло решение смягчить ограничения в регионе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, организациям общественного питания в Амурской области разрешили работать до 01:00. Раньше кафе, рестораны и бары в регионе из-за COVID-19 закрывались в 23:00 по местному времени.

«Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 07:00 до 01:00 (в иное время — только навынос)», — говорится в документе.

Власти Курганской области разрешили с 15 декабря проводить массовые мероприятия в школах и детских садах с участием одного из представителей ребёнка.