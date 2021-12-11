В Курганской области смягчили ограничения из-за коронавируса

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Власти в Курганской области разрешили с 15 декабря проводить массовые мероприятия в школах и детских садах с участием одного из представителей ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Курганской области смягчили ограничения из-за коронавируса
  • Reuters

«С 15 декабря 2021 года разрешается проведение новогодних праздничных мероприятий в школах и детсадах при соблюдении следующих условий: участие в утреннике не более одной группы, класса за один раз», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на школьных мероприятиях также разрешается присутствие одного представителя ребёнка старше 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и QR-кода о вакцинации.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров допустил возможность продления школьных зимних каникул на неделю при неблагоприятной эпидемиологической ситуации среди учащихся.

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