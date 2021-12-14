Аналитики заявили о росте цен на арендное жильё в крупных городах России

Аналитики рассказали о росте цен на арендное жильё в крупных городах России.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, стоимость арендного жилья с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в крупных городах выросла на 31%.

Средние ставки по России достигли примерно 23 тыс. рублей в месяц, а спрос на такое жильё с января увеличился на 24%.

По оценке «Циан.Аналитики», в целом по городам-миллионникам средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла за год на 21% и достигла на начало декабря 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных — на 23% (до 30,3 тыс.), трёхкомнатных — на 20% (до 45,8 тыс.).

Ранее, как сообщал телеканал «360», эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.