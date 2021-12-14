Психолог Миллер рассказала о правилах отдыха в новогодние праздники

Практикующий психолог Александра Миллер рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

В беседе с ФАН она выразила мнение, что во время посленовогоднего отдыха полезно отключиться от всех соцсетей и мониторинга СМИ.

«Желательно воспользоваться кнопочным телефоном и устроить себе полный «цифровой детокс». И даже валяние на диване можно сделать качественным — наконец-таки выспаться. Сделать подборку приятных фильмов — мотивационных или добрых, позитивных, которые можно посмотреть в кругу семьи. Мозг должен отдохнуть и получить перезагрузку», — заявила эксперт.

Кроме того, отметила Миллер, желательно постараться хотя бы на период новогодних каникул не общаться с теми людьми, которые отнимают энергию и время.

«Подумайте, что на самом деле вас наполняет. Для кого-то пересадить цветы или сделать гениальную уборку дома — это лучший способ релаксации, а кто-то хочет бродить по музеям и выставкам. Каждый человек получает вдохновение по-своему», — добавила психолог.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.