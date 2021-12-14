В Республике Алтай запретили проводить новогодние корпоративы

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Запрет на проведение новогодних корпоративов введён в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Республике Алтай запретили проводить новогодние корпоративы
  • Pixabay

«Если сейчас мы разрешим проведение корпоративных мероприятий, можем получить вспышку заболеваемости как раз на период праздников. Поэтому прошлогодний запрет на их проведение сохраняется, также сохраняется ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 08:00», — приводит пресс-служба заявление главы региона Олега Хорохордина.

Отмечается, что с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года на территории Республики Алтай введён запрет на проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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