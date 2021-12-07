В ЯНАО запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача региона Людмилы Нечепуренко.
«Постановляю главам муниципальных образований запретить до особого распоряжения проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных мероприятий в закрытых помещениях с учётом фактической эпидемиологической ситуации», — говорится в документе.
Отмечается, что в больницы ЯНАО обратились около 13 тыс. человек с диагнозом «ОРВИ».
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».