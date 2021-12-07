В ЯНАО запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В ЯНАО запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ
  • © Мария Плотникова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача региона Людмилы Нечепуренко.

«Постановляю главам муниципальных образований запретить до особого распоряжения проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных мероприятий в закрытых помещениях с учётом фактической эпидемиологической ситуации», — говорится в документе.

Отмечается, что в больницы ЯНАО обратились около 13 тыс. человек с диагнозом «ОРВИ».

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить