В ЯНАО запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача региона Людмилы Нечепуренко.

«Постановляю главам муниципальных образований запретить до особого распоряжения проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных мероприятий в закрытых помещениях с учётом фактической эпидемиологической ситуации», — говорится в документе.

Отмечается, что в больницы ЯНАО обратились около 13 тыс. человек с диагнозом «ОРВИ».

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».