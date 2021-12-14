Московское правительство выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

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Московское правительство выделило дополнительно 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Московское правительство выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19
  • © Правительство Московской области

«Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве выявлено 1976 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

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