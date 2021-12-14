На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества

На территории Горно-химического комбината в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества.

«Обнаружена протечка хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением. В связи с этим были приняты меры по её локализации и устранению», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС по Красноярскому краю.

Уточняется, что инцидент произошёл на объекте предприятия, расположенном в границах Горно-химического комбината в Железногорске.

Отмечается, что превышения ПДК не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане.