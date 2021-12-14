На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества

Короткая ссылка
На территории Горно-химического комбината в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества.
На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Обнаружена протечка хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением. В связи с этим были приняты меры по её локализации и устранению», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС по Красноярскому краю.

Уточняется, что инцидент произошёл на объекте предприятия, расположенном в границах Горно-химического комбината в Железногорске.

Отмечается, что превышения ПДК не зафиксировано. 

Накануне сообщалось, что девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить