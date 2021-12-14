На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества
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- РИА Новости
«Обнаружена протечка хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением. В связи с этим были приняты меры по её локализации и устранению», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС по Красноярскому краю.
Уточняется, что инцидент произошёл на объекте предприятия, расположенном в границах Горно-химического комбината в Железногорске.
Отмечается, что превышения ПДК не зафиксировано.
Накануне сообщалось, что девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане.