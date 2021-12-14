Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«У нас в четверг потепление, оттепель и +1...+1,5 °С и на этом фоне мокрый снег ждём, но сильно большого количества осадков он не прибавит. Следующий заряд снега ждём в воскресенье и в понедельник», — отмечает синоптик.

По его словам, это станет предвестником «хорошего похолодания».

«В четверг мы ждём плюсовые температуры, в пятницу ожидаем понижение, в субботу — до -3...-5 °С, в воскресенье — -10...-12 °С, начиная с понедельника может быть и ниже: до -15...-17 °С», — уточнил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов на фоне непогоды.

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