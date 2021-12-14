В Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов на фоне непогоды
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По информации на 08:32 мск, в Домодедове 12 рейсов задержано.
В Шереметьеве пять рейсов задержано, 16 — отменено.
В аэропорту Внуково задержано три рейса.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. По его словам, в столице не было такого снегопада в этот день на протяжении 28 лет.
Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.