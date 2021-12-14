В Москве сообщили о сильной загруженности на дорогах из-за снега

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На дорогах Москвы по состоянию на 09:00 мск зафиксированы 7-балльные пробки, это сильная загруженность для утреннего транспортного трафика. 
В Москве сообщили о сильной загруженности на дорогах из-за снега
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.

В Центре организации дорожного движения настоятельно призвали водителей отказаться от автомобилей 14 декабря. 

«На 09:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность», — заявили в Дептрансе.

Отмечается, что большое количество снега на дорогах сильно затрудняет движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов на фоне непогоды.

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