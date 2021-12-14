В Москве сообщили о сильной загруженности на дорогах из-за снега
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Об этом в своём Telegram-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.
В Центре организации дорожного движения настоятельно призвали водителей отказаться от автомобилей 14 декабря.
«На 09:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность», — заявили в Дептрансе.
Отмечается, что большое количество снега на дорогах сильно затрудняет движение транспорта.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов на фоне непогоды.