В Москве сообщили о сильной загруженности на дорогах из-за снега

На дорогах Москвы по состоянию на 09:00 мск зафиксированы 7-балльные пробки, это сильная загруженность для утреннего транспортного трафика.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.

В Центре организации дорожного движения настоятельно призвали водителей отказаться от автомобилей 14 декабря.

«На 09:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность», — заявили в Дептрансе.

Отмечается, что большое количество снега на дорогах сильно затрудняет движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов на фоне непогоды.