В Кремле анонсировали переговоры президентов России и Монголии 16 декабря

Короткая ссылка
В Кремле анонсировали переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха 16 декабря.
В Кремле анонсировали переговоры президентов России и Монголии 16 декабря
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Отмечается, что монгольский лидер будет находиться в России с визитом.

Стороны планируют обсудить стратегическое партнёрство двух стран в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Ранее в канцелярии финского президента сообщили, что Саули Ниинистё планирует 14 декабря провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить