В Кремле анонсировали переговоры президентов России и Монголии 16 декабря

В Кремле анонсировали переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха 16 декабря.

Отмечается, что монгольский лидер будет находиться в России с визитом.

Стороны планируют обсудить стратегическое партнёрство двух стран в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Ранее в канцелярии финского президента сообщили, что Саули Ниинистё планирует 14 декабря провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.