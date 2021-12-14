Инфекционист Поздняков рассказал о возможности совмещать разные вакцины от COVID-19

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Вакцины от коронавируса разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, поэтому их комбинация совершенно безопасна. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков
Инфекционист Поздняков рассказал о возможности совмещать разные вакцины от COVID-19
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок», — цитирует РИА Новости Позднякова.

По его словам, «в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса».

Как подчеркнул специалист, «разные вакцины моделируют один и тот же процесс, поэтому совмещение препаратов не опасно».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции раз в полгода.

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