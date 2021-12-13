Голикова рекомендовала повторно вакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции раз в полгода.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С учётом опыта, с учётом рекомендаций ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода», — заявила Голикова.

Она также напомнила о продлении срока сертификата о вакцинации в России до одного года.

Ранее Голикова сообщила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения анализа на наличие антител.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и всё будет зависеть только от поведения населения.