РБК: МИД России будет применять искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД России планирует в 2022 году подготовить проект применения технологий искусственного интеллекта для анализа данных о внешнеполитической деятельности.

Об этом пишет РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.

«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — приводятся слова Кирюшина.

Как уточняется, нуждающихся в подобной системе подразделений российского МИД много.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта.