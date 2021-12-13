Мурашко: проверка эффективности вакцин от омикрон-штамма коронавируса займёт до трёх недель

Короткая ссылка
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для оценки эффективности российских вакцин от омикрон-штамма коронавируса потребуется до трёх недель.
Мурашко: проверка эффективности вакцин от омикрон-штамма коронавируса займёт до трёх недель
  • РИА Новости

«Я думаю, что это займёт до трёх недель в общей сложности, предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Мурашко отметил, что необходимо оценить особенности поведения вируса на культуре клеток.

Ранее глава российского Минздрава заявил, что все инфицированные «омикроном» в России находятся в удовлетворительном состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить