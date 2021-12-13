Мурашко: проверка эффективности вакцин от омикрон-штамма коронавируса займёт до трёх недель

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для оценки эффективности российских вакцин от омикрон-штамма коронавируса потребуется до трёх недель.

«Я думаю, что это займёт до трёх недель в общей сложности, предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Мурашко отметил, что необходимо оценить особенности поведения вируса на культуре клеток.

Ранее глава российского Минздрава заявил, что все инфицированные «омикроном» в России находятся в удовлетворительном состоянии.