Мурашко заявил о снижении показателей заболеваемости коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, показатели заболеваемости начали снижаться. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
«Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться», — цитирует Мурашко РИА Новости.
По его словам, сегодня в России одновременно COVID-19 болеют 800 тыс. человек.
За сутки в России выявили 29 558 случаев коронавируса.
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