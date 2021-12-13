Мурашко заявил о снижении показателей заболеваемости коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, показатели заболеваемости начали снижаться. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

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РИА Новости

«Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться», — цитирует Мурашко РИА Новости. По его словам, сегодня в России одновременно COVID-19 болеют 800 тыс. человек. За сутки в России выявили 29 558 случаев коронавируса.