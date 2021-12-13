В Подмосковье прокомментировали ситуацию с безработицей
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, такому процессу поспособствовала в том числе новая онлайн-услуга «Ищу работу».
«В Подмосковье всё больше услуг становятся максимально доступными, комфортными для жителей», — сказала она.
С помощью услуги «Ищу работу» можно подобрать вакансии и научиться ориентироваться на рынке труда. Это электронная заявка на восемь услуг, в том числе на тестирование и переобучение, помощь с запуском своего бизнеса и психологическую поддержку.
Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.