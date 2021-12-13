Знакомый рассказал о характере напавшего на стоматолога в Москве

Генеральный директор продюсерского центра «Парадиз» Артур Гюлумян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о характере мужчины, напавшего на стоматолога в Москве.

«Лет восемь-десять назад, когда мы общались, он нормальный был, а после я его не видел», — рассказал Гюлумян.

По его словам, у напавшего на стоматолога были проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего был вынужден оставить работу.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на врача в стоматологической клинике в Москве.

Пострадавший в результате нападения находится в тяжёлом состоянии.