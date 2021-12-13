Знакомый рассказал о характере напавшего на стоматолога в Москве
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- РИА Новости
«Лет восемь-десять назад, когда мы общались, он нормальный был, а после я его не видел», — рассказал Гюлумян.
По его словам, у напавшего на стоматолога были проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего был вынужден оставить работу.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на врача в стоматологической клинике в Москве.
Пострадавший в результате нападения находится в тяжёлом состоянии.