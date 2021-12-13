Суд арестовал подозреваемого в избиении экс-замминистра энергетики Тропко
- РИА Новости
«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля», — приводит ТАСС заявление пресс-службы столичной прокуратуры.
Ранее стало известно, что следствие попросило арестовать подозреваемого.
Уточнялось, что после избиения Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции.