Суд арестовал подозреваемого в избиении экс-замминистра энергетики Тропко

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Глеба Нейжмак-Иорданского, которого подозревают в избиении бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко.

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля», — приводит ТАСС заявление пресс-службы столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что следствие попросило арестовать подозреваемого.

Уточнялось, что после избиения Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции.