Психолог Шибаев дал советы по борьбе с предновогодним стрессом

Психолог Илья Шибаев рассказал, как справиться с предновогодним стрессом.

«Предварительно спланируйте, что бы вы хотели получить от праздника: что и кому хотите подарить, с кем его провести, в какой атмосфере. При этом не старайтесь вгонять себя в рамки. Вовремя остановитесь: не думайте, что вы ничего не успеваете и что что-то пойдёт не плану», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Шибаев, один из способов справиться с предпраздничным стрессом — написать свои планы на бумаге.

Ещё один способ — постараться сделать так, чтобы всё желаемое и действительное совпало.

«Если вы остались в одиночестве, то это тоже не повод для стресса, сделайте то, чего ранее не делали. Это будет ваш подарок самому себе, где вы получите новые и незабываемые эмоции, которые будут греть вас на протяжении следующего года», — также посоветовал психолог.

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