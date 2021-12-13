В Удмуртии началась акция «Ёлка желаний»

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Новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в Удмуртии. Она продлится до середины января 2022 года.
В Удмуртии началась акция «Ёлка желаний»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.

Дети из малообеспеченных семей, инвалиды и пожилые люди написали свои желания на официальном сайте проекта.

До середины января 2022 года депутаты и сотрудники администрации постараются выполнить эти просьбы.

Кроме того, принять участие в акции и исполнить мечту ребёнка может любой желающий.

Ранее ФАН сообщило о старте новогодней благотворительной акции «Ёлка добра» в Санкт-Петербурге.

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