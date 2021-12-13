Бастрыкин поручил передать дело о ЧП на территории монастыря в Серпухове в ГСУ СК России

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Уголовное дело о покушении на убийство в подмосковной православной гимназии будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
Бастрыкин поручил передать дело о ЧП на территории монастыря в Серпухове в ГСУ СК России
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«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — сообщает сайт ведомства.

В Минздраве Московской области заявили, что восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове.

Отмечается, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, а подозреваемый в организации происшествия — в тяжёлом.

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