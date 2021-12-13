Мосгорсуд вынес приговор двум обвиняемым в убийстве Япончика
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В сообщении говорится, что Шадания приговорён к сроку 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Джанашию осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год.
В апреле Савёловский суд Москвы признал Каху Газзаева виновным в убийстве Иванькова и приговорил его к 14 годам колонии.
Также сообщалось, что дело об убийстве Иванькова Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных.
Летом 2009 года Иванькова тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Спустя несколько месяцев он скончался.