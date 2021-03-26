Мосгорсуд с участием присяжных рассмотрит дело об убийстве Япончика

Дело об убийстве криминального «авторитета» Япончика (Вячеслава Иванькова) рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных.

«В Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашии Д.Х., Шадании М.Х. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.

Летом 2009 года Иванькова тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Спустя несколько месяцев он скончался.