Голикова допустила возможность роста случаев COVID-19 в России после новогодних каникул

Вице-премьер России Татьяна Голикова допустила возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране после новогодних каникул.

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости. Но как он будет выражаться — будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлые формы заболевания, — сейчас сказать сложно», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голиковой, в настоящий момент власти сконцентрированы на работе в регионах, чтобы они не расслаблялись и соблюдали ограничительные меры.

«Чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план», — сказала она.

Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.