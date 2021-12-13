Голикова не исключила ухудшения эпидемиологической ситуации из-за омикрон-штамма

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Появление омикрон-штамма коронавируса, по предварительной оценке, может усугубить эпидемиологическую ситуацию, допустила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова не исключила ухудшения эпидемиологической ситуации из-за омикрон-штамма
  • Reuters

«И второй момент, который, предварительно, может усугублять ситуацию, но мы его пока до конца оценить не можем, — это появление и распространение в мире... нового штамма коронавируса, омикрон-штамма», — цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее она заявила, что российские учёные в течение двух недель проверят эффективность отечественных вакцин против штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.

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