Двух мужчин из ЯНАО задержали за совершённое 18 лет назад убийство

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В ЯНАО задержаны и арестованы два жителя Пуровского района, обвиняемые в убийстве, 18 лет они скрывались от правоохранительных органов в разных городах.
Двух мужчин из ЯНАО задержали за совершённое 18 лет назад убийство
  • РИА Новости

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.

По данным следствия, в августе 2003 года на берегу реки Пякупур в Пуровском районе между двумя мужчинами, с одной стороны, и третьим — с другой, возникла ссора.

«Действуя совместно и согласованно, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что после убийства подозреваемые уехали из Пуровского района. Один из них проживал в разных городах ЯНАО, а второй — в другом регионе России.

Злоумышленников нашли благодаря взаимодействию органов следствия и сотрудников ОМВД РФ по Пуровскому району ЯНАО.

Суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии вымогательств, разбойных нападений и краж.

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