Двух мужчин из ЯНАО задержали за совершённое 18 лет назад убийство
- РИА Новости
Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.
По данным следствия, в августе 2003 года на берегу реки Пякупур в Пуровском районе между двумя мужчинами, с одной стороны, и третьим — с другой, возникла ссора.
«Действуя совместно и согласованно, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить», — заявили в СК.
В ведомстве добавили, что после убийства подозреваемые уехали из Пуровского района. Один из них проживал в разных городах ЯНАО, а второй — в другом регионе России.
Злоумышленников нашли благодаря взаимодействию органов следствия и сотрудников ОМВД РФ по Пуровскому району ЯНАО.
Суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии вымогательств, разбойных нападений и краж.