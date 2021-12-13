В СК считают ЧП на территории монастыря в Серпухове попыткой самоубийства

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий заявила, что в настоящий момент следствие расценивает ЧП в Серпухове как попытку самоубийства.

«Сегодня около 08:30 18-летний бывший ученик православной гимназии пришёл к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в СК сообщили, что молодой человек жив, он находится в реанимации.

На сайте ведомства уточняется, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК России) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК России).