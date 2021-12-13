Тренер устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове рассказал о бывшем ученике

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Тренер по стритлифтингу Фил Савостин, учеником которого был устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, рассказал, что ничего подозрительного в поведении его подопечного не было.
Тренер устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове рассказал о бывшем ученике
  • © Виталий Гладышев
  • РИА Новости

«Работал я с ним в 2017—2018 годах, я знаю его с положительной стороны, за ним ничего такого не замечал, замечаний, поправок не было. В коллективе никаких проблем не было, но и не был лидером в компании. По поведению было всё хорошо», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам тренера, занималась мальчиком в основном бабушка, она же и привела его на тренировки.

В 2018 году он бросил занятия, как предполагает Савостин, из-за семейных проблем.

По данным Life.ru, в результате взрыва пострадали 13 человек.

Ранее пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви священник Константин Семёнов сообщил, что в результате ЧП у православной гимназии возле женского монастыря в Серпухове никто не погиб, пострадали семь человек.

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