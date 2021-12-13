СК начал проверку после стрельбы в ночном клубе в Курске

Следственный комитет начал проверку после сообщений о стрельбе в ночном клубе в Курске, в результате которой пострадали пять человек.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в ночь на 13 декабря 2021 года неустановленный мужчина, находясь в ночном клубе, расположенном на проспекте Дериглазова города Курска, открыл стрельбу из пневматического оружия, в результате чего ранения получили пять человек», — говорится в сообщении СК.

Как отметили в МВД, предварительно установлено, что мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны после словесного конфликта на входе в развлекательное заведение.

После произошедшего подозреваемый скрылся.