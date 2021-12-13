СК начал проверку после стрельбы в ночном клубе в Курске
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- РИА Новости
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в ночь на 13 декабря 2021 года неустановленный мужчина, находясь в ночном клубе, расположенном на проспекте Дериглазова города Курска, открыл стрельбу из пневматического оружия, в результате чего ранения получили пять человек», — говорится в сообщении СК.
Как отметили в МВД, предварительно установлено, что мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны после словесного конфликта на входе в развлекательное заведение.
После произошедшего подозреваемый скрылся.