В Курской области пять человек получили ранения в результате стрельбы около ночного клуба
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны. В результате ранены пятеро охранников. Конфликт произошёл на входе в развлекательное заведение», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что после произошедшего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле.
В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что в МФЦ в Москве 45-летний житель столицы устроил стрельбу.