В Курской области пять человек получили ранения в результате стрельбы около ночного клуба

Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области, в результате чего ранения получили пять охранников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны. В результате ранены пятеро охранников. Конфликт произошёл на входе в развлекательное заведение», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что после произошедшего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле.

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в МФЦ в Москве 45-летний житель столицы устроил стрельбу.