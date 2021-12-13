Комитет Госдумы одобрил проект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами стали депутаты Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.

«Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет», — говорится на сайте Госдумы.

Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.