Комитет Госдумы одобрил проект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
Комитет Госдумы одобрил проект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами стали депутаты Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.

«Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет», — говорится на сайте Госдумы.

Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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