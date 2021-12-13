РИА Новости: устроивший взрыв в Серпухове умер от полученных ран

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Напавший на православную гимназию в Серпухове скончался от ран, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.
РИА Новости: устроивший взрыв в Серпухове умер от полученных ран
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«К сожалению, факт взрыва на крыльце православной гимназии в Серпухове действительно имел место. Известно также, что нападавший скончался от ран, которые были нанесены его собственным взрывным устройством», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что нападение бывшего воспитанника гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове квалифицировано как покушение на убийство.

По имеющимся данным, на территории монастыря «сработало самодельное взрывное устройство».

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