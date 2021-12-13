Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,8%

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 55,8%.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,8%
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается уровня коллективного иммунитета... в России он составляет 55,8%», — сказала она, выступая в Госдуме.

По её словам, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% — в Севастополе, больше 72% — в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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