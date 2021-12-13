Депутат Матвейчев высказался по вопросу принудительной вакцинации

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RT
Политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью RT прокомментировал случаи принудительной вакцинации, которая может применяться только в исключительных ситуациях. Он напомнил, что в истории России были моменты, когда к таким мерам прибегали, в том числе во время вспышки чёрной оспы в СССР.
Депутат Матвейчев высказался по вопросу принудительной вакцинации
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В каких-то случаях такое действительно возможно, собственно, сами коммунисты в своё время, когда была опасность чёрной оспы, блокировали Москву», — сказал он.

После этого 7 млн человек были привиты в течение двух месяцев «абсолютно принудительно», добавил депутат.

«Не смотрели на медицинские отводы, протесты, аллергии и прочее», — уточнил он.

Матвейчев напомнил, что принудительная вакцинация является крайней мерой, принимать решение о её введении следует, основываясь на информации об опасности вируса.

Смотрите полную версию интервью Матвейчева ведущему рубрики «Укол зонтиком» Виталию Серуканову.

В октябре президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от COVID-19.

Он напомнил, что обязательной вакцинация становится, если она внесена в общенациональный календарь.

Вместе с тем он отметил, что не поддерживает обязательность в данном случае, потому что «любое навязанное решение можно обойти», а население нужно «убеждать и доказывать» ему, что «вакцинация лучше, чем болезнь».

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