Порядка 100 населённых пунктов в Тверской области остались без энергоснабжения

Около 100 населённых пунктов в семи муниципальных образованиях Тверской области остались без энергоснабжения после сильного снегопада.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По состоянию на 06:00 мск понедельника в 98 населённых пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти 2 тыс. человек», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области 4,5 тыс. жителей из 98 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за аварий на ЛЭП.