Порядка 100 населённых пунктов в Тверской области остались без энергоснабжения
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По состоянию на 06:00 мск понедельника в 98 населённых пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти 2 тыс. человек», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области 4,5 тыс. жителей из 98 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за аварий на ЛЭП.