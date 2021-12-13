Порядка 100 населённых пунктов в Тверской области остались без энергоснабжения

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Около 100 населённых пунктов в семи муниципальных образованиях Тверской области остались без энергоснабжения после сильного снегопада.
Порядка 100 населённых пунктов в Тверской области остались без энергоснабжения
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По состоянию на 06:00 мск понедельника в 98 населённых пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти 2 тыс. человек», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области 4,5 тыс. жителей из 98 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за аварий на ЛЭП.

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