В МИД России заявили об отсутствии прогресса в отношениях с Соединёнными Штатами

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Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что Россия не наблюдает прогресса в отношениях с США, кроме старта диалогов по стратегической стабильности и кибербезопасности.

«Мы не видим никакого прогресса», — заявил в интервью «Известиям» Рябков.

Он отметил, что исключение составляют запуски нескольких структурированных диалогов по направлениям международной безопасности, а именно по стратегической стабильности и ИКТ-безопасности.

«Мы... стремимся, призывая американцев ответственно подходить... и сигналы будут услышаны», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Рябков заявлял, что США осознанно вводят в заблуждение по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса.

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