Путин сравнил ситуацию в России в 1990-е с гражданской войной
- AP
Он назвал сложной внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в России в то время.
«Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооружённых сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — приводит РИА Новости слова Путина в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».
Ранее российский лидер рассказал о работе спецслужб США в России в 1990-е.
По его словам, представители спецслужб США в 1990-е годы присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса.