Путин сравнил ситуацию в России в 1990-е с гражданской войной

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в России в 1990-е годы в России напоминала гражданскую войну.
Путин сравнил ситуацию в России в 1990-е с гражданской войной
  • AP

Он назвал сложной внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в России в то время.

«Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооружённых сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — приводит РИА Новости слова Путина в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

Ранее российский лидер рассказал о работе спецслужб США в России в 1990-е.

По его словам, представители спецслужб США в 1990-е годы присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса.

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