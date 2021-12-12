Шойгу: у российско-индийского ВТС хорошие перспективы

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Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество имеет хорошие перспективы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: у российско-индийского ВТС хорошие перспективы
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«Я думаю, у российско-индийского сотрудничества — военного, военно-технического — очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы», — приводит РИА Новости слова Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Он выразил надежду, что стороны смогут реализовать всё намеченное.

По его словам, у России и Индии большой объём сотрудничества как по морской, так и по воздушной технике.

Ранее в преддверии российско-индийского саммита на высшем уровне госкорпорация «Роскосмос» и Индийская организация космических исследований от имени правительств России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в космосе.

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